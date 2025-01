Mono merge mare în concursul foto Ocean Art

Câștigătorii celui de-al 13-lea Concurs anual de fotografie subacvatică Ocean Art au fost anunțați, ediția din 2024 a concursului aducând înscrieri din peste 90 de țări, despre care organizatorul spune că indică o acoperire mai largă decât oricând.

Premiul Best in Show a fost lui Eduardo Labat pentru Dancing Whitetips, o fotografie alb-negru realizată în îndepărtatul arhipelag Revillagigedo din largul Mexicului.

Categoria Alb și Negru a fost evidențiată de organizatorul evenimentului din SUA Ghid de fotografie subacvatică (UPG) ca dovedindu-se a fi unul extrem de competitiv anul acesta. Categoria Conservare a fost, de asemenea, evidențiată pentru că a atras atenția asupra impactului devastator al pescuitului fantomă.

„Competiția Ocean Art din acest an a fost absolut extraordinară”, a comentat organizatorul concursului Nirupam Nigam, care este UPGredactor-șef și președinte al Bluewater Photo.

„Aceste imagini fac mai mult decât să câștige premii; ele captivează inimile și mințile, ajungând la milioane de oameni la nivel global și ne amintesc de responsabilitatea noastră comună de a proteja frumusețea oceanului. Este o onoare să văd cum competiția crește în amploare și impact în fiecare an.” Aria de acoperire a imaginilor câștigătoare se bazează pe faptul că acestea sunt prezentate de aproximativ 250 de instituții media globale – cum ar fi Diverse.

Juriul a inclus, ca de obicei, fotografi Tony Wu, Marty Snyderman și Mark Strickland, deși un nou panelist, Ipah Uid Lynn, li s-a alăturat pentru a judeca categoriile Underwater Digital Art și Underwater Fashion.

Ocean Art a împărțit mai mult de 60,000 USD în premii pentru echipament de cameră subacvatică și excursii de scufundări donate de stațiunile de scufundări și operatorii de croai. Mai jos sunt imaginile câștigătoare din fiecare dintre cele 14 categorii:

Câștigător cu unghi larg:

Hwanhee Kim / Lumină

(Hwanhee Kim / Ocean Art)

„Cu o săptămână înainte de a captura această fotografie, au căzut ploi abundente în Cancun [Mexic]”, spune Kim. „Sedimentele și nutrienții de la Carwash din apropiere au fost spălate în Cenote, creând culori uimitoare datorită diferenței de concentrare. Ploaia este de obicei o provocare pentru fotografia subacvatică, dar, în acest caz, a produs nuanțe vibrante rar văzute sub apă.

„Lumina soarelui, cu vitalitatea sa puternică, a străpuns apele roșiatice, dezvăluind un moment magic. Lumina a servit ca o legătură între pământ și lumea subacvatică, precum și între natură și oameni. M-am simțit privilegiat să asist la această frumusețe și norocos că am putut să o documentez.”

Premiu: excursie de patru nopți pentru două persoane la Atmosphere Resorts & Spa din Filipine.

Realizat cu un Nikon D850 + Nikon 8-15mm în carcasă Nauticam, lumină naturală. 1/125, f/7.1, ISO 1100

Câștigător macro:

Adam Martin / Juvenile Liliac

(Adam Martin / Ocean Art)

Acest pui de liliac a fost găsit la 26 m adâncime în Tulamben, Bali, Indonezia. Un snoot a fost folosit pentru a încerca să izoleze stroboscopul de subiect, fără a lumina prea mult fundalul. Iluminarea evidențiază textura și structura corpului peștelui, subliniind liniile sale grațioase și colorația vie.

Premiu: excursie de scufundări de nouă nopți la Komodo sau Raja Ampat cu Mermaid Liveaboards

Realizat cu un Sony A7RV + Canon 100mm Macro în carcasă Nauticam, stroboscop Inon cu snoot. 1/250, f/13, ISO 320

Câștigător Comportamentul vieții marine:

Yoichi Sato / Născut din gură

(Yoichi Sato / Ocean Art)

„Într-o noapte de vară, în timp ce majoritatea creaturilor dormeau adânc, un mascul Ostorhinchus properuptus, după ce a încheiat o perioadă de incubație de o săptămână, și-a chemat toată energia și, cu o mișcare tremurătoare, a eliberat un roi de larve din gură”, spune Sato, care a surprins fotografia în Minamisatsuma, Kagoshima, Japonia. „Pentru a minimiza stresul asupra peștilor, am observat procesul sub o lumină roșie slabă.

„În momentul eclogării, am folosit iluminarea roșie cu o setare specială care stingea lumina roșie de îndată ce a fost detectată pre-blițul stroboscopic. Această configurație a eliminat în mod eficient interferența luminii roșii din fotografie, asigurându-se că imaginea surprinde momentul cât mai natural posibil.”

Premiu: Șapte nopți cu 12 scufundări pentru doi la Meridian Adventure Dive Resort, Raja Ampat, Indonezia.

Realizat cu un Canon EOS R5 + EF-S 60mm F2.8 Macro USM în carcasă Nauticam, două INON Z330, unul RG Blue S02RE-SNC. f/13, 1/125, ISO 400

Câștigător portret:

Stefano Cerbai / Livrare excepțională

(Stefano Cerbai / Ocean Art)

„Eram în luna de miere în Australia, iar printre multele locuri incredibile pe care le-am vizitat a fost Australia de Sud, unde am avut șansa să mă scufund și să caut dragonul de mare evaziv – un animal pe care visasem să-l văd de ani de zile.

„Am fost incredibil de norocos nu doar să găsesc și să observ unul, ci și să-i fac o fotografie cu ouăle sale, pe care le proteja pe spate lângă coadă.”

Premiu: stroboscop subacvatic Ikelite DS230 cu lumină de modelare.

Realizat cu un Nikon D7200 + Tokina 10/17 într-o carcasă Isotta, stroboscop Ikelite. f/16, 1/160, ISO 250

Câștigător Coldwater:

James Emery / Cormoranul curios

(James Emery / Ocean Art)

„În timpul unei scufundări în Monterey [California], fotografiam câmpurile Metridium când am observat un cormoran înotând spre noi. Spre surprinderea mea, a început să ciugulească capul soției mele, dar ea a rămas complet neclintită.

„Am înotat repede pentru a obține câteva fotografii, apoi atenția cormoranului s-a îndreptat către reflexia din portul domului camerei mele. A stat cu noi aproximativ 20 de minute, înotând pentru aer înainte de a se întoarce să ne verifice din nou. A fost un moment unic și jucăuș care mi-a dat o privire în curiozitatea cormoranului”.

Premiu: certificat cadou Ultralight de 300 USD

Luat cu un Sony A7III + Canon 8-15mm cu adaptor Metabones într-o carcasă Nauticam, Kraken KS160 are stroboscop. 1/80, f/13, ISO 500

Câștigător Nudibranch:

Borut Furlan / Nudibranchi cu glugă

(Borut Furlan / Ocean Art)

„Aceasta a fost prima mea vizită pe insula Vancouver în octombrie 2024 și prima mea vizită în Canada”, spune Furlan. „Nu aveam prea multe cunoștințe despre zonă, așa că am decis să folosesc un obiectiv cu zoom cu unghi larg în majoritatea scufundărilor mele din cauza diversității sale.

„Când am ajuns în pădurea de alge cu nudibranchi cu glugă, am fost pur și simplu șocată. Nu am mai văzut până acum atât de multe nudibranhii într-un singur loc. Erau multe mii și erau peste tot, pe fund, pe alge și chiar înot. Am filmat sute de imagini diferite cu ele, iar aceasta este una din această serie.”

Premiu: Până la 10 nopți în Oceania de la Walindi Plantation Resort, PNG

Luat cu un Nikon D850 + Nikkor 28-80 / 3.3-5.6 + Nauticam WACP (convertit la Seacam), două stroboscope Seacam 150D. 1/40, f/14, ISO 400

Câștigător Blackwater:

Kyungshin Kim / Vânătoare

(Kyungshin Kim / Ocean Art)

„Am capturat această fotografie în timpul unei scufundări în apă neagră în Anilao [Filipine] în noiembrie anul trecut”, spune Kim, care la început observase doi calmari lipiți unul de celălalt și a presupus că se împerecheau. „La o inspecție mai atentă mi-am dat seama că nu se împerecheau – un calmar îl mânca pe celălalt, un calmar mai mic.

„Se știe că calamarii se implică în canibalism, dar este rar să asistăm la mici calmari care se mănâncă unul pe altul în timpul unei scufundări în apă neagră. Le-am urmărit și observat cu atenție, reușind să surprind câteva fotografii.

„După aproximativ 10 minute, culoarea calmarului mai mic a început să se estompeze. În cele din urmă, a eliberat un strop de cerneală neagră. La scurt timp după aceea, calmarul care terminase de mâncat a dispărut încet în depărtare, în timp ce calmarul care i-a devenit pradă s-a scufundat în adâncurile întunecate ale mării.”

Premiu: Pachet de scufundări de șapte nopți la Dive Resort din stațiunea de scufundări Puerto Galera din Filipine de la El Galleon / Asia Divers

Realizat cu un Nikon Z8 + 60 mm macro într-o carcasă Nauticam, două Kraken S160 și o lumină Weefine 5000. 1/200, f/20, ISO 200

Câștigător pentru Conservarea subacvatică:

Kimber Greenwood / Înecul în plastic

(Kimber Greenwood / Ocean Art)

Această imagine făcută la High Springs a fost creată ca parte a unui proiect de conștientizare pentru Consiliul Florida Springs cu privire la impactul îmbutelierii apei asupra localității Florida Springs. Peste 300 de sticle de apă sunt produse în fiecare minut la fabricile de îmbuteliere, cum ar fi cele situate la câteva minute de izvorul în care a fost filmată această imagine.

„Nu numai că aceste sticle ajung în gropile de gunoi și introduc micro-plastice în mediul nostru, dar îmbutelierea „apei de izvor” provoacă o pierdere de apă din acviferul din Florida, ceea ce reduce nivelul apei și debitul de apă, provocând deteriorarea izvoarele și râurile”, spune Greenwood.

„Sticlele folosite pentru această imagine au fost donate de la un activist local de conservare care le-a scos de pe centura de producție a unei fabrici de îmbuteliere locală.” Imaginile sunt folosite în rețelele de socializare și în campanii publicitare tipărite pentru a încuraja persoanele să treacă la sticle de apă reutilizabile.

Premiu: Două Strobe Marelux Apollo S plus Lumilink

Realizat cu un Sony A7IV + 24-70mm F2.8 GM. 1/500 f/3.5, ISO 400

Câștigător Artă digitală subacvatică:

Unkoo Kim / Desire

(Unkoo Kim / Ocean Art)

Marea de la Seogwipo de pe insula Jeju, Coreea de Sud este aproape de inima lui Kim, dar departe de un mediu ideal pentru fotografia subacvatică, adesea tulbure și cu curenți puternici. „Apele din Seogwipo au fost în continuare afectate de creșterea temperaturii mării, de lipsa subiecților și de alți factori”, spune Kim, care nu era sigur cum să surprindă frumusețea creaturilor marine de acolo înainte de a decide să folosească lumina ca fundal pentru a le evidenția.

„Am făcut această imagine în cel mai bun sezon al anului. Pentru a surprinde o imagine frontală a gobiului hana albastru, am petrecut nenumărate ore observându-le și apropiindu-mă de ei. Imaginându-mi interacțiunea dinamică a gobiului hana albastru cu lumini bokeh, am folosit instrumente pe care le pregătisem în avans și un obiectiv vintage modificat pentru a combina expunerile multiple cu imagini bokeh cu artificii.

„În timp ce captarea imaginilor cu artificii nu este deosebit de dificilă, necesită pregătire meticuloasă, efort, practică și, cel mai important, timp pentru a construi o conexiune cu subiecții.”

Premiu: Marelux SOFt Lite Snoot plus dock.

Realizat cu un obiectiv macro Nikon D850 + 60 mm / modificare Bell & Howell Filmovara într-o carcasă Nauticam, două strobe Ikelite DS230, lanternă subacvatică Sofirn. 1/160, f/11, ISO 100

Câștigător alb-negru + Best In Show:

Eduardo Labat / Dancing Whitetips

(Eduardo Labat / Ocean Art)

„A fost ultima noastră scufundare a zilei, după-amiaza, cu lumina soarelui dispărută”, spune Labat. La Roca Partida [Revillagigedos, Mexic] cei mai mulți rechini cu vârfuri albe se adună în grupuri mici pe diferite margini de-a lungul formațiunii de stâncă.”

O mare agregare de vârfuri albe a început să se formeze la o anumită distanță de stâncă, zeci formând un grup strâns la aproximativ 8 m adâncime, dar nu vânează sau manifestă un comportament agresiv.

„După ce am fost martor la acest eveniment rar de la periferia formațiunii, am urcat încet pentru a pluti chiar deasupra lui. Acolo am făcut poza asta. De sus, rechinii păreau să înoate sincron într-o mișcare circulară. A fost frumos să fiu martor.

„Am decis să folosesc alb-negru pentru această poză atât datorită modului în care arăta geometria formațiunii în acest stil, cât și datorită contrastului natural pe care îl putem aprecia în alb-negru în ceea ce privește vârfurile rechinilor în raport cu restul corpului lor. .

Premiu: Patru nopți pentru doi cu 7 scufundări la All 4 Diving / Akaya Bali

Realizat cu un Sony A6600 + Tokina 10-17mm F/3.5-4.5 Fish-eye într-o carcasă Nauticam, stroboscop Sea & Sea YS-D3 DUO. 1/160, f4.0, ISO 640

Câștigător Underwater Fashion:

Lucie Drlikova / Trăiască Regina!

(Lucie Drlikova / Ocean Art)

Regina rea ​​din Albă ca Zăpada Povestea este ridicată de demonii ei în această fotografie, parte a proiectului personal al lui Drlikova „Once Upon a Dream in Waterland“, la care lucrează de șapte ani.

„Acest proiect reprezintă o întoarcere la visele mele din copilărie – toate costumele, scenele și recuzita sunt făcute manual de mine”, spune ea. Fotografia a fost făcută într-o piscină de 8 m adâncime de la Aquapalace Praha din Republica Cehă.

Premiu: certificat cadou Bluewater Photo de 400 USD

Realizat cu un Nikon D810 + Nikor 17/35 f2/8 într-o carcasă Nauticam, stroboscop Subtronic. 1/160, f/8, ISO 500

Câștigător Compact Wide Angle:

Marco Lausdei / Vânătoarea în noapte

(Marco Lausdei / Ocean Art)

Scufundându-se la faimosul sit Maya Thila din Maldive, Lasdei a observat un rechin de recif cu vârf alb care se mișca în modele ciclice, vizibil atras de un nor de pești argintiu poziționat de-a lungul cotei thila.

„Folosind un bolovan din apropiere pentru acoperire, mi-am ascuns cu grijă și mi-am minimizat bulele, încercând să mă apropii cât mai mult posibil, fără a deranja comportamentul prădătorului”, spune el. „Odată ce rechinul s-a obișnuit cu prezența mea, am așteptat ca una dintre mișcările sale ciclice să-l aducă în raza fulgerului.

„Am cronometrat fotografia pentru a captura nu numai rechinul, ci și mișcarea evazivă a norului de pradă potențială. Fotografia a fost făcută dintr-un unghi de jos în sus, incluzând în mod intenționat suprafața mării pentru a adăuga profunzime și dimensiune imaginii. Înțelegerea obiceiurilor și comportamentului subiectului a fost esențială pentru succesul acestei fotografii.”

Premiu: excursie de șapte nopți cu croia Bilikiki în Insulele Solomon

Realizat cu o cupolă Sony RX100m5 + Seafrog într-o carcasă Seafrog. 1/160, f/10, ISO 200

Câștigător Compact Macro:

Naomi Springett / Peștele de șoim cu nas lung

(Naomi Springett / Ocean Art)

„Pentru luna noastră de miere, ne-am alăturat unei excursii de scufundări pe croaia până la Marea Barieră de Corali. Această fotografie a fost făcută într-una dintre cele mai frumoase scufundări ale călătoriei: o bommie de coral înfloritoare, cu viață macro abundentă. Cocoțat cu mândrie pe coralul negru al soarelui, acest pește șoim cu nas lung nu a fost prea preocupat de prezența mea și, spre încântarea mea, a stat nemișcat suficient de mult încât să pot face câteva fotografii înainte să înoate.

„Cu atât de mulți pești tropicali fiind timizi față de camera, acesta a fost un răsfăț rar. Coralul soarelui negru este printre coralii mei preferați; culorile verzi bogate au oferit un fundal contrastant pentru acest pește izbitor.”

Premiu: excursie de opt zile de scufundare în Galapagos Apă croaia de la Andean Travel Company.

Realizat cu un Olympus TG-4 într-o carcasă PT-056, două stroboscope Sea and Sea. 1/40, f/8, ISO 200

Câștigător Compact Behavior:

Naomi Springett / Mutualism

(Naomi Springett / Ocean Art)

Acest lăbriț și pește șopârlă pestriț au fost observați pe Marea Barieră de Corali din Australia, un exemplu de simbioză reciprocă. „De obicei, peștii șopârlă sunt destul de supărați, nu tolerează fotografii să se apropie prea mult, dar acest individ a fost destul de mulțumit să pozeze pentru fotografii în timpul curățării sale”, spune Springett despre cea de-a doua fotografie câștigătoare.

„Am fost uimit să privesc peștele mai mic săgeată peste tot pestele șopârlă, chiar și în gură, demonstrând o încredere incredibilă din partea peștilor mai mici, așându-se în cele din urmă chiar deasupra capului peștelui șopârlă!”

Premiu: ca mai sus

Realizat cu un Olympus TG-7 într-o carcasă PT-059, două stroboscope Sea and Sea. 1/80, f/13, ISO 200

Aceste imagini împreună cu toate clasamentele și fotografiile menționate cu onoare pot fi văzute cu povești de fundal pe site-ul organizatorului Ghid de fotografie subacvatică.

