Numiți maeștri ai fotografiei subacvatice

Câștigătorii Concursului de imagistică subacvatică DPG Masters 2024, care se pot aștepta să împartă între ei premii în valoare de 80,000 USD, au fost anunțați astăzi (31 ianuarie).

Concursul anual este pentru imagini statice și scurtmetraje și organizator din SUA DivePhoto Guide spune că „mii de fotografi și realizatori de film din zeci de țări” au postat articole în categoria opt imagini și un videoclip.

Intrările au fost evaluate de un grup de șase fotografi subacvatici: Nicolas Remy, Steven Kovacs, Shane Gross, Tanya Houppermans, Imran Ahmad și Andy Sallmon. Se spune că 15% din taxele de intrare sunt donate direct eforturilor de conservare a marinei

DPG Grand Master 2024 a fost videograf canadian Eiko Jones, al cărui film Journey S-a spus că a „surprins cu brio” ciclul dramatic de viață al somonului din râurile canadiene și a câștigat primul loc la categoria Film de scurt metraj.

A compilației de secvențe din mai lung a lui Jones Bătăile inimii râului, realizatorul a spus: „Scopul meu în producerea acestui scurtmetraj este să prezint călătoria incredibilă pe care o parcurg somonii din râurile Campbell și Quinsam din Insula Vancouver la finalizarea ciclului lor de viață.

„Este un triumf asupra adversarilor și obstacolelor care a durat milenii de-a lungul coastei Columbia Britanică și a Statelor Unite.”

(Făcut cu Nikon Z6, ZCAM E2-S6, Sigma AF 8–16mm f/4.5–5.6, Nikon AF-S 60mm f/2.8Macro, carcase Aquatica & Nauticam, Nauticam EMWL, Laowa Macro Probe și lumini video Keldan).

Mai jos sunt intrările de aur și argint din celelalte categorii (cu excepția aurului doar în portofoliu):

Tradițional / Aur:

Mobula Dance de Vanessa Mignon (Australia)

(Vanessa Mignon / UnderwaterCompetition.com)

Mignon era în Baja California, Mexic, în speranța de a asista la faimoasa sa agregare cu raze mobula. „Văzusem câteva grupuri migrând în golf, dar vizibilitatea nu era grozavă în apele de mică adâncime. Așa că ne-am hotărât să plecăm spre mare, căutând ape mai adânci, mai albastre.

„Destul de curând, am văzut ceea ce speram: mobule sărind din apă. Am sărit înăuntru și am găsit o minge strânsă de mobule care se învârteau și înoteau la unison, un dans frumos, hipnotic.

„Asistând la adunări mari precum cele din Baja California în anumite perioade ale anului, ați putea crede că razele mobula merg bine. Din păcate, Lista Roșie a IUCN indică faptul că populația totală este în scădere și listează aceste raze uimitoare drept Vulnerabile.”

(Făcut cu un Canon EOS 5D Mark IV ≠ EF 8–15 mm Fisheye, carcasă Nauticam. f/4, 1/500, ISO 500)

Tradițional / Argint:

The Dark Side de Renata Romeo (Italia)

(© Renata Romeo / UnderwaterCompetition.com)

Fotografia a fost făcută în Marsa Alam, Egipt. „La sfârșitul unei scufundări de verificare, în timpul opririi mele de siguranță sub barca cu grupul meu, mă uitam în jurul scafandrilor, lângă recif și la fundul nisipos”, spune Romeo. „Am văzut ceva înotând în mijlocul apei și nu am recunoscut ce era la început.

„M-am apropiat de ea și, spre surprinderea mea, am văzut că era o torpilă panteră! A fost prima dată în 15 ani când am văzut o torpilă înotând atât de departe de nisip și nu pe fund. În general, stau pe fund și se acoperă cu nisip pentru camuflare în timpul zilei.

„Mi-am ajustat rapid stroboscopul și setările camerei pentru că torpila se mișca rapid și aveam suficient spațiu pentru a mă strânge sub ea pentru a face câteva fotografii înainte ca aceasta să înoate rapid în apă mai adâncă. În sfârșit am ajuns să-i văd „cealaltă” parte!”

(Făcut cu un Canon EOS R7 + EF 8–15 mm Fisheye, carcasă Easydive Leo3wi, două stroboscope Inon Z-330. f/11, 1/200th, ISO 200)

Macro / Aur:

Peștele vârcolac de Andrea Michelutti (Italia)

(© Andrea_Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

„A fost profund emoționant să asist la această scenă a unui pește scorpion care devorează un pește șopârlă”, spune Michelutti despre această fotografie făcută în Anilao, Batangas, în Filipine.

„A rămâne concentrat pentru a obține lovitura nu a fost ușor. Fotografia surprinde contrastul puternic dintre frumusețea naturii și realitatea ei dură. Un snoot a fost folosit pentru a concentra lumina stroboscopului meu, păstrând fundalul întunecat și discret.”

(Făcut cu un Sony RX100 Mark VII, carcasă Marelux, stroboscop Inon Z-330, Snooty Optical Snoot. f/11, 1/500th, ISO 100)

Macro / Argintiu:

Micul diavol în gură de Wen Chou Wu (Taiwan)

(© Wen Chou Wu / UnderwaterCompetition.com)

„Cred că cei mai mulți scafandri au văzut păduchii care mănâncă limba pe rețelele de socializare”, spune Wen, care a făcut lovitura în nord-estul Taiwanului. „Trece prin branhii în gura peștelui, înlocuind în cele din urmă limba și devenind parte a peștelui.

Într-o zi de august 2024, când făceam o oprire de siguranță de 5 m, am zărit un blenny ascuns într-o gaură și am făcut câteva fotografii pentru a petrece timpul. Nu am găsit nimic „anormal” la blenny în timp ce filmam, dar când m-am uitat la fotografiile de pe calculator mai tarziu, am observat ca avea si un 'monstrul' in gura!

„M-am gândit că peștele va fi torturat de păduchiul mâncător de limbă, dar cei doi păreau să trăiască împreună destul de armonios, făcând asta. atât drăguț, cât și tulburător în același timp.”

(Făcut cu un Olympus OM-D E-M1 Mark III + M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro, carcasă AOI, dioptrie macro AOI +15, două stroboscopice SUPE D-Pro. f/18, 1/160th, ISO 100)

Unghi larg / Aur:

Larderul lui Donatello de Massimo Zannini (Italia)

(© Massimo Zannini / UnderwaterCompetition.com)

Cava Valsora din Alpii Apuani din Toscana, una dintre celebrele cariere de marmură de Carrara din Italia „oferă un fundal asemănător unei arene pentru un adorabil triton alpin italian (Ihtiosaura alpestrisapuana),” spune Zannini.

„În timp ce cariera încă mai produce binecunoscuta marmură albă și albastru-gri, extracția este evitată din bazinul natural unde se reproduce o colonie de tritoni colorați – un exemplu încântător de salvgardare a unei specii vulnerabile.”

(Făcut cu un Nikon D850 ≠ EF 8–15 mm Fisheye, carcasă Nauticam, două stroboscopice SUPE D-Pro. f/14, 1/200th, ISO 125)

Unghi larg / Argintiu:

Big Baby de Brittany Ilardi (SUA)

(© Brittany Ilardi / UnderwaterCompetition.com)

„Este un copil cu adevărat, foarte mare!” spune Ilardi. „Nimic decât zâmbete după ce a înotat cu acest vițel cu cocoșă extra-curios în apele cristaline ale Polineziei Franceze. Iarna, insulele polineziene sunt pline de balene migratoare, care vin să se înmulțească și să-și crească puii.

„În această zi, am fost incredibil de norocoși să găsim o mamă și un vițel la doar cinci minute după lansarea navei. Ne-am alunecat în apă și am fost întâmpinați de această tânără curioasă, care cu siguranță nu cunoștea semnificația spațiului personal. A continuat să înoate în jurul meu, apropiindu-se să spună „bună” din nou și din nou, până când mama a decis că era timpul să plece.”

(Făcut cu un Canon EOS R5 + 28–70 mm f/3.5–4.5, carcasă Nauticam, Nauticam WACP-C. f/8, 1/400, ISO 800)

Peste sub / Aur:

Broasca de Luc Rooman (Belgia)

(© Luc Rooman / UnderwaterCompetition.com)

„Atracția amfibienilor rămâne foarte puternică pentru mine, deși fotografiarea lor necesită multă răbdare, deoarece, în general, nu sunt subiecte foarte dispuse”, spune Rooman despre această fotografie făcută la Anvers. „Cu toate acestea, după ce a petrecut multe ore în apă, a existat în sfârșit o broască care a rămas nemișcată pe un nufăr.

„Într-adevăr, acesta a vrut în mod clar să-i facă poza: de fiecare dată când mă mutam să fotografiez broasca dintr-un unghi diferit, se întorcea cu mine.”

(Făcut cu un Nikon Z7 II + 16-35mm f/4, carcasă Isotta, stroboscopii Subtronic. f/13, 1/200th, ISO 100)

Peste sub / Argint:

Pink On Yellow de Martin Stevens (Marea Britanie)

(© Martin Stevens / UnderwaterCompetition.com)

„Meduzele mov nu sunt întâlnite în mod obișnuit în Marea Britanie, dar 2024 a fost un an în care au apărut în număr mare în extremitatea sud-vest în timpul verii și la începutul toamnei”, spune Stevens. Cu toate acestea, nu a văzut nimic până într-o zi când trebuia să fotografieze și să filmeze în bazinele de maree din Falmouth, în Cornwall.

„Am ajuns la plajă să găsim sute de meduze care se spălau și înotau în bazine, din cauza vântului puternic de pe țărm. M-am dus acasă, m-am schimbat în al meu wetsuit, și apoi am făcut snorkeling în bazinele de la malul apei, unde se adunau o mulțime de meduze roz strălucitoare. Au făcut un contrast frumos cu algele galbene, cu culorile vibrante împotriva cerului cenușiu furtunos de deasupra.”

(Făcut cu un OM System OM-5 + Olympus 7–14mm Pro, carcasă Isotta, două stroboscope Sea&Sea YS-D3 II. f/13, 1/200th, ISO 400)

Conservare / Aur:

Sufocant de Matthew Mak (Canada)

(© Matthew Mak / UnderwaterCompetition.com)

Mak urmărea o minge de momeală în Magdalena Bay, Baja, Mexic și atrasese fregate, bonite și lei de mare din California. „Printre grupul de lei de mare era și acest mascul. Încâlcit în jurul gâtului lui era ceea ce părea a fi resturi de plasă de pescuit. În ciuda șanselor, el a fost văzut vânând cu succes, apărând în stare rezonabilă și nu slăbit.

„L-am întâlnit la două baitball-uri diferite, unde a participat cu entuziasm la acțiune. A fost incredibil de sfâșietor să văd cum devenise încurcat, dar și remarcabil cum se descurca în continuare.

„Există o cantitate alarmantă de deșeuri de plastic colectate în oceanele noastre, iar această imagine servește ca o reamintire clară a modului în care afectează viața sălbatică și mediul. În ciuda modului în care animalele se pot adapta, trebuie să ne descurcăm mai bine în a minimiza impactul nostru asupra planetei dacă vrem să coexistăm armonios cu locuitorii săi.”

(Făcut cu un Sony a1, Sigma 14–24mm f/2.8 DN DG Art, carcasă Ikelite. f/7.1, 1/1250th, ISO 2000)

Conservare / Argint:

Ultimul strop de cerneală de Pasquale Vassallo (Italia)

(© Pasquale Vassallo / UnderwaterCompetition.com)

„Unul dintre proiectele mele fotografice recente a fost documentarea impactului plaselor de pescuit asupra mediului marin local”, spune Vassallo, care se afla pe insula Ischia când a apărut această oportunitate. „În această fotografie, o sepie prinsă în capcană încearcă, cu toată puterea ei, să se elibereze de o plasă, eliberând un jet de cerneală de parcă ar încerca să distrugă capcana teribilă cu care este încurcat.

„Mai ales vara, sepia se apropie de coastă pentru a-și depune ouăle, dar un număr mare dintre ele sunt prinse, cel puțin eliminându-le șansa de a depune icre.

„Unilor pescari li se permite să pescuiască pe țărm și să respecte regulile. Alții se angajează în pescuitul excesiv și par să arate puțin respect față de mediu.”

(Făcut cu un Canon EOS R5 + RF 15–35mm f/2.8, carcasă Seacam, două stroboscopice Seacam 160D. f/22, 1/160th, ISO 250)

Apă neagră / Aur:

Ascensiunea Argonautului de André Moyo (Franța)

(© André Moyo / UnderwaterCompetition.com)

„Din adâncurile insondabile, unde lumina se estompează și domnește liniștea, un argonaut își începe călătoria spre suprafață”, spune Moyo. „Închis în coaja sa delicată, o capodopera a arhitecturii naturale, se înalță, purtat de un curent misterios.

„Ca un vis în derivă din abis, întâlnește o frunză plutitoare, un tovarăș puțin probabil în rătăcirea sa. Frunza, desprinsă dintr-un copac necunoscut, pare să danseze, călăuzită de mofturile apei. Împreună plutesc – coaja irizată și leagănul blând al naturii – unite într-un dans tăcut. Nautilusul, un călător al adâncurilor, se aliniază cu lejeritatea frunzei, de parcă oceanul însuși ar oferi un moment trecător de poezie.” Totul s-a întâmplat în Anilao, în Filipine.

(Făcut cu un Nikon D850 + AF-S 60 mm f/2.8 Macro, carcasă Seacam, stroboscop Fotocore GTX. f/25, 1 sec, ISO 100)

Apă neagră / Argint:

Caracatița foame de Dennis Corpuz (Filipine)

(© Dennis Corpuz / UnderwaterCompetition.com)

Aceasta a fost o altă lovitură câștigătoare făcută în Anilao. „Echipa mea și cu mine suntem obișnuiți să asistăm la migrația verticală spectaculoasă a creaturilor de adâncime în timpul scufundărilor noastre în apă neagră”, spune Corpuz. „La o scufundare anume, am văzut un mic poulpe înotând într-un model aleator și neregulat. Curios, am înotat mai aproape pentru a investiga și am observat un crab minuscul care încerca frenetic să scape de tentaculele poulpe.

„Fără ezitare, am reușit să surprind câteva fotografii ale acestei interacțiuni intense înainte de poulpe se retrăgea înapoi în adâncuri. A fost un noroc să fiu martor la un comportament atât de interesant al animalelor.”

(Făcut cu un Nikon D7000 + AF-S 60mm f/2.8Macro, carcasă Sea&Sea, stroboscopul Fotocore GTX. f/25, 1/250th, ISO 250)

Compact / Aur:

În interior de Andrea Michelutti (Italia)

(© Andrea Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

„Acest carapace albastru (Carangoides ferdau) cuibărit într-un Thysanostoma thysanura Meduzele își prezintă relația simbiotică, o formă de comensalism”, spune Michelutti despre aceasta, o altă fotografie Anilao.

„Peștele beneficiază de pe urma meduzei câștigând protecție și adăpost, folosindu-l ca scut împotriva prădătorilor. În schimb, meduza experimentează avantaje indirecte, cum ar fi îndepărtarea paraziților sau a resturilor datorită prezenței peștelui.

(Făcut cu un Sony RX100 Mark VII, carcasă Marelux, dioptrie cu unghi larg Inon ZM80, două stroboscopice Inon Z-330. f/10, 1/250th, ISO 250)

Compact / Argintiu:

Ghostpipes de Enrico Somogyi (Germania)

(© Enrico Somogyi / UnderwaterCompetition.com)

„În timp ce mă scufundam în apele Dauin [Filippine] am văzut o pereche de pești-fantomă arlechin mișcându-se elegant înainte și înapoi în curent”, spune Somogyi. „Trupurile lor străluceau în culori moi și se potriveau perfect cu împrejurimile.

„Am privit fascinat, cum înotau jucăuși unul în jurul celuilalt, ca și cum ar fi interpretat un dans secret. Soarele a strălucit prin apă și a creat un joc magic de lumină. M-am poziționat pentru a surprinde scafandru în fundal și perechea de pești fantomă în prim plan.

„Contrastul dintre lumina strălucitoare și peștele delicat a fost uluitor. Când am apăsat pe declanșator, am știut că am surprins un moment unic – frumusețea lumii subacvatice într-o singură imagine.”

(Făcut cu un Sony RX100 Mark VII, carcasă Fantasea, Nauticam EMWL cu obiectiv obiectiv de 160°, două stroboscopice Backscatter Mini Flash (MF-2), două snoots DIY, monitor Weefine WED-5. f/8, 1/800th, ISO 125)

Portofoliu / Aur:

În jurul lumii de Filippo Borghi (Italia)

Evidențiind diferite zone ale lumii, portofoliul lui Borghi și-a propus să arate comportamente diferite ale diferitelor creaturi marine în mediul lor natural.

„De la mamifere mari la creaturi microscopice care plutesc în curenții oceanici, subiecții variază de la adâncurile Mării Mediterane la suprafața Australiei de Sud, la apele reci din Antarctica și la apele calde ale Oceanului Indian”, spune el:

„O monkfish prinde o rază torpilă, arătându-și abilitățile impresionante de vânătoare”, insula Giannutri, Italia (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

„Sepie gigant colorate în culori vii, care se adună pentru a depune icre, își manifestă abilitățile remarcabile de camuflaj și comunicare”, Wyalla, Australia de Sud (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

„O focă leopard curioasă, într-o interacțiune care a fost atât palpitantă, cât și suprarealistă, își dezvăluie jucăuș dinții”, Peninsula Antarctică (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

„O mamă balenă cu cocoașă alăptează și se leagă de puiul ei tânăr”, Insula Réunion (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

„O iguană marina, cocoțată pe substratul stâncos, se hrănește cu alge”, Insulele Galapagos, Ecuador (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

— Un transparent poulpe larva, abia de mărimea unui deget, își extinde și își contractă tentaculele minuscule, căutând hrană”, strâmtoarea Lembeh, Indonezia (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

Toate înregistrările câștigătoare și foarte lăudate cu povestirile lor pot fi găsite pe Concursul subacvatic DivePhotoGuide pagini.

Tot pe Diversnet: PASAGERUL LOVĂȘTE AUR ÎN DPG MASTERS, DPG ȘI WETPIXEL REBRANDĂ CONCURSUL NOSTRU MONDIAL DE IMAGINI SUBACVATE