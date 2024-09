„Like shots tequila”: scufundarea adâncă scufundă cererea de asigurare a scafandrului

Reclamația împotriva unei polițe de asigurare de călătorie care acoperă scufundări până la 30 de metri în cazul unei boli de decompresie (DCI) este un lucru – dar ce se întâmplă dacă ați finalizat deja o scufundare mai adâncă în siguranță mai devreme în ziua în care are loc un incident? Scenariul a fost testat recent în Australia.

Un cuplu a încheiat o asigurare comună de călătorie pentru o călătorie de 10 zile către o destinație nespecificată de peste mări anul trecut (2023). Polița era pe numele partenerului, cu scafandru bărbat care a susținut DCI, numit doar JC, ca beneficiar. Scufundările cu scufundări la o adâncime maximă de 30 m au fost permise în conformitate cu termenii politicii.

Pe 17 octombrie, JC a efectuat o scufundare de 39 de metri, a lăsat un interval de o oră la suprafață și apoi a întreprins o a doua scufundare la 29 de metri, după care a devenit rău și a leșinat.

Un medic (dr. EG) a fost chemat, a diagnosticat DCI și i-a prescris tratament, ceea ce a determinat partenerul lui JC să depună mai târziu o cerere pentru cheltuielile medicale semnificative în străinătate și cheltuielile suplimentare de călătorie care au rezultat.

Mitsui Sumitomo Insurance a refuzat să plătească, argumentând că, dacă JC nu ar fi făcut scufundarea anterioară în afara termenilor poliței, DCI nu ar fi avut loc, iar disputa dintre părți a mers în fața Autorității Australiane pentru plângerile financiare (AFCA) ombudsman.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking problema with that interpretation.

„JC a participat la o activitate care a fost exclusă de termenii politicii și, ca urmare, a devenit bolnav”, a hotărât avocatul poporului. „Ar fi nedrept să se ceară asigurătorului să plătească o despăgubire în circumstanțe în care nu a fost de acord să acopere riscul asociat cu acea activitate.”

3 factori de risc cheie

Raportul doctorului EG către asigurător după efectuarea unei analize medicale a identificat trei factori cheie de risc care au contribuit la DCI-ul scafandrului: adâncimea, repetarea scufundărilor și aplicarea opririlor de decompresie.

Pe măsură ce presiunea crește, crește și riscul de accidente, a spus dr. EG, concluzionand că DCI a avut loc nu numai din cauza scufundării de 29 m, ci și prin combinarea celor două scufundări.

Un alt expert medical, dr. MN, a declarat că riscul de DCI se corelează puternic cu cât de eficient organismul a gestionat stresul de decompresie după o serie de expuneri de scufundare, „expunerea” însemnând activități de scufundări de o zi.

JC s-a angajat în zile de o singură scufundare pe 15 și 16 octombrie, dar expunerea sa cu două rezervoare din 17 ar putea fi considerată „moderat provocatoare”, ceea ce face dificilă atribuirea apariției simptomelor doar ultimei scufundări.

„Pentru a face o analogie, la fel cum consumul mai multor shot-uri de tequila afectează treptat starea cuiva, nu putem identifica ultima doză ca fiind singura cauză a bolii”, a spus dr. MN.

Argumentul partenerului conform căruia nu existau dovezi concludente că scufundarea de 39 m ar fi singura cauză a DCI a lui JC a fost respins de hotărârea conform căreia aceasta a avut loc probabil din cauza efectului cumulativ al scufundărilor efectuate în ziua respectivă – și posibil și în zilele dinainte. .

Scufundarea de 39 m a invalidat revendicarea și AFCA admis decizia asigurătorului.

