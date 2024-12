Balenele pot trăi mult mai mult decât credeau oamenii de știință

Durata potențială de viață a balenelor este la fel de dublă decât estimările anterioare, spun GREG BREED de la Universitatea din Alaska Fairbanks și PETER CORKERON de la Universitatea Griffith.

Balenele drepte sudice au durate de viață care trec cu mult peste 100 de ani și 10% pot trăi peste 130 de ani, potrivit noilor noastre cercetări publicate în revista Avansuri de știință. Unele dintre aceste balene pot trăi până la 150 de ani. Această durată de viață este aproape dublă față de 70-80 de ani în care se crede în mod convențional că trăiesc.

Balenele drepte din Atlanticul de Nord s-au crezut, de asemenea, că au o durată de viață maximă de despre 70 ani. Am constatat, însă, că aceasta critic pe cale de dispariție Durata medie de viață actuală a speciilor este de doar 22 de ani și rareori trăiesc peste 50 de ani.

Aceste două specii sunt foarte strâns înrudite – cu doar 25 de ani în urmă erau considerate a fi o singură specie – așa că ne-am aștepta să aibă o durată de viață la fel de lungă.

Atribuim diferența puternică de longevitate a balenelor drepte din Atlanticul de Nord mortalității cauzate de oameni, în principal din încurcarea cu uneltele de pescuit și loviturile cu nave.

Curbele de supraviețuire arată că femelele balene drepte pot trăi până la vârste foarte înaintate, dar oamenii fac ca balenele drepte din Atlanticul de Nord să moară cu mult sub potențialul lor. Grafica pentru comparație este curba de supraviețuire din SUA pentru femei, estimată de Administrația Securității Sociale (Greg Breed)

Am făcut aceste estimări noi de vârstă folosind fotografii de identificare a balenelor femele individuale de-a lungul mai multor decenii. Balenele individuale pot fi recunoscute an de an din fotografii.

Când mor, ei încetează să mai fie „revizați” fotografic și dispar. Folosind aceste fotografii, am dezvoltat ceea ce oamenii de știință numesc „curbe de supraviețuire”, estimând probabilitatea ca balenele să dispară din înregistrarea fotografică pe măsură ce îmbătrânesc. Din aceste curbe de supraviețuire, am putea estima duratele de viață potențiale maxime.

În urmă cu douăzeci și cinci de ani, oamenii de știință care lucrau cu vânătorii de balene indigeni din Arctica au arătat că balenele arctice ar putea trăi până la și chiar peste 200 de ani.

Dovezile lor au inclus găsirea unor vârfuri de harpon de piatră care nu fuseseră folosite de la mijlocul anilor 1800, încorporate în grăsimea balenelor ucise recent de vânătorii tradiționali.

Animalele cu durată lungă de viață tind să se reproducă extrem de lent – ​​balenele drepte din Atlanticul de Nord (National Marine Sanctuaries / GRNMS)

Analiza proteinelor din ochii balenelor vânate a furnizat dovezi suplimentare ale duratei lor lungi de viață. La fel ca balenele drepte, înainte de această analiză, cercetătorii au crezut că balenele arcuite au trăit aproximativ 80 de ani și că oamenii sunt mamiferele care au trăit cel mai mult.

În anii care au urmat acelui raport, oamenii de știință au încercat să descopere ce este unic la balenele arcuite, care le-a permis să trăiască atât de mult. Dar noua noastră analiză a longevității a două rude apropiate ale boierilor arată că și alte specii de balene au o viață potențial extrem de lungă.

De ce contează

Înțelegerea cât de mult trăiesc animalele sălbatice are implicații majore pentru cum să le protejăm cel mai bine. Animale care au o durată de viață foarte lungă de obicei se reproduc extrem de lent și poate trece mulți ani între nașteri.

Istoricul de viață al balenelor – în special vârsta la care femelele încep să se înmulțească și intervalul dintre viței – este puternic influențat de durata lor potențială de viață. Strategiile de conservare și management care nu sunt planificate în mod corespunzător vor avea șanse mai mari de eșec.

Acest lucru este deosebit de important, având în vedere impactul preconizat al perturbărilor climatice.

Mama și puiul balenei drepte de sud (Martin Etsebeth)

Ceea ce încă nu se știe

Există multe alte balene mari, inclusiv balenele albastre, înotătoare, sei, cu cocoașă, cenușii și cașalot. Asemenea balenelor cu arc și balenelor drepte, și acestea au fost aproape distrus de vânătoarea de balene.

Oamenii de știință presupun în prezent că trăiesc aproximativ 80 sau 90 de ani, dar asta am crezut noi despre balenele arc și balene drepte până când datele au demonstrat că pot trăi mult mai mult.

Cât timp pot trăi aceste alte specii de balene? Vânătoarea industrială de balene, care s-a încheiat abia în anii 1960, a îndepărtat balenele bătrâne din populațiile de balene ale lumii. Deși multe populații de balene își revin la număr, nu a fost suficient timp pentru ca balenele născute după sfârșitul vânătorii industriale de balene să îmbătrânească.

Este posibil, chiar probabil, ca multe alte specii de balene să se dovedească, de asemenea, a avea o durată de viață lungă.

Ce alte cercetări se fac

Alte cercetări constată că pierderea persoanelor în vârstă de la populații este un fenomen care apare la majoritatea speciilor de animale mari.

Diminuează potențialul de reproducere al multor specii. Cercetătorii susțin, de asemenea, că aceasta reprezintă o pierdere reală a culturii și a înțelepciunii la animale, care le degradează potențialul de supraviețuire în fața condițiilor în schimbare.

Ce urmeaza

Dorim să înțelegem mai bine modul în care vânătoarea de balene a afectat numărul de indivizi bătrâni din populațiile actuale de balene și să anticipăm când numărul de indivizi bătrâni va reveni la nivelurile de dinainte de vânătoare de balene.

Rezultatele preliminare sugerează că ar putea mai trece încă 100 de ani până când populațiile de balene se redresează cu adevărat, chiar și pentru speciile ale căror populații sunt acum la fel de multe cât erau înainte de vânătoarea de balene.

Pentru balenele drepte din Atlanticul de Nord, cercetările noastre arată că, chiar și atunci când populația creștea, acțiunile de gestionare întreprinse au fost insuficiente pentru a preveni ca aceste balene să moară mult prea tinere.

