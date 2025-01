Premier Dive Resort din Fiji începe 2025 cu stil

Premierul Dive Resort din Fiji începe 2025 în stil: un angajament față de excelență în siguranța și formarea maritime



As 2025 dawns, Fiji’s premier dive destination, Volivoli Beach Resort, is kicking off the year with a bang. In an exciting and meaningful display of commitment to both staff development and marine safety, twenty-four (24) of the resort’s crew and interns, including members from the security and mechanical teams, have successfully completed the prestigious Marine Safety Authority of Fiji (MSAF) Boat Master and Restricted Master Engineer Class 6 (RME6) Captain course. This rigorous, hands-on pregătire program marked an essential milestone in their professional journey and highlights Volivoli Beach Resort’s dedication to ongoing education and excellence in the diving and watersports sector.

O experiență aprofundată și practică



pregătire, a blend of classroom theory and practical workshops, ensured that participants were kept engaged and challenged at every turn. Topics covered during the course were both comprehensive and crucial for any maritime professional. These included key areas such as duty of the master, safety equipment usage, voyage planning, weather forecasting, and emergency procedures. Students also learned the practical skills of boat handling—berthing, unberthing, anchoring procedures, and much more.



Poate unul dintre cele mai valoroase aspecte ale cursului a fost experiența practică oferită prin multiple examene practice care s-au desfășurat atât pe uscat, cât și pe mare. Acest lucru a asigurat că fiecare participant ar putea aplica cunoștințele teoretice în condițiile lumii reale, consolidând și mai mult importanța siguranței, profesionalismului și muncii în echipă în mediul marin.

O realizare mândră



Managerul de vânzări și marketing al Volivoli Beach Resort, Simon Doughty, a vorbit cu mândrie despre efortul continuu al stațiunii de a investi în oamenii săi și comunitatea locală. „Urmând etosul îmbunătățirii continue, educației continue și investițiilor în comunitatea locală, suntem mândri să fim recunoscuți nu numai ca cel mai calificat și experimentat operator de scufundări și sporturi nautice din Fiji, ci și ca una dintre cele mai importante operațiuni de scufundări din lume”, Simon. împărtășită.



pregătire initiative exemplifies the resort’s dedication to professional excellence. By empowering its team with the skills and certifications needed to operate safely and effectively, Volivoli Beach Resort ensures that every guest has a world-class experience in the healthy vibrant waters surrounding Fiji.

Un spectacol de sprijin local



Finalizarea cursului a fost marcată de o ceremonie oficială de absolvire și prezentare, la care participanții au fost onorați de prezența Tu Ko Navitilevu Ratu Emori Bolobolo. Prezența sa a subliniat importanța investițiilor în comunitățile locale și impactul semnificativ pe care astfel de inițiative îl au atât asupra stațiunii, cât și asupra națiunii Fiji în ansamblu.



„Vinaka vakalevu” (un mulțumire din suflet) a fost transmisă Autorității pentru Siguranța Marină din Fiji pentru îndrumarea și expertiza pe care a oferit-o pe parcursul cursului. Această colaborare nu numai că a sporit cunoștințele participanților, dar a încurajat și o relație mai profundă între stațiune și autoritățile de siguranță maritimă din Fiji.



Fiind una dintre cele mai importante stațiuni de scufundări din Fiji, Volivoli Beach Resort continuă să pună ștacheta ridicată când vine vorba de siguranță, servicii și dezvoltare comunitară. Finalizarea cursului MSAF Boat Master și RME6 este doar unul dintre mulți pași pe care Volivoli Beach Resort i-a făcut pentru a se asigura că echipa sa rămâne în fruntea industriei de scufundări și sporturi nautice, oferind oaspeților o experiență sigură și de neuitat.



In an industry where expertise is paramount, Volivoli Beach Resort is proving time and again that it’s not just about offering world-class diving experiences—it’s about continuously investing in people, pregătire, and safety to ensure that the waters remain as pristine and safe as they are beautiful.

Privind în perspectivă



Pe măsură ce stațiunea privește în viitor, rămâne angajamentul de a-și menține reputația de una dintre cele mai calificate operațiuni de scufundări la nivel global. Cu un accent puternic pe dezvoltarea locală, conservarea marinei și standardele de vârf în industrie, 2025 este pregătit să fie un alt an de succes, creștere și realizări remarcabile pentru Volivoli Beach Resort și echipa sa incredibilă.



Pentru cei care doresc să se scufunde într-o aventură de neuitat, știind în același timp că siguranța, profesionalismul și gestionarea mediului sunt priorități de top, Volivoli Beach Resort promite o experiență ca nimeni altul – una care se bazează pe abilități, educație și spiritul comunității.

Despre Volivoli Beach Resort:



Volivoli Beach Resort este stațiunea Premier Dive din Fiji, situată în uimitoarea regiune Suncoast, chiar pe Bligh Water, regiunea de scufundări numărul 1 din Fiji. Cunoscut pentru ghizii de scufundări experți, peisajele subacvatice uluitoare și angajamentul față de durabilitate, Volivoli Beach Resort oferă atât scafandrilor începători, cât și experimentați acces de neegalat la unele dintre cele mai vibrante ecosisteme marine din lume.



Aruncă echipa lor un rând în orice moment la res@volivoli.com – sau verificați-le la www.volivoli.com – poate fi cea mai bună decizie a ta în 2025