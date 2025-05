Doubilet conduce seria Wildphotos 2025

at

at 8: 49 pm

David Doubilet, national Geographic, Un jurnalist care consideră că a petrecut peste 26,000 de ore fotografiind sub valuri va fi unul dintre cei 14 fotografi influenți dedicați fotografiei naturii care vor vorbi la evenimentul WildPhotos de o zi din acest an. fotografie simpozion la Londra.

Creat de Wildscreen în parteneriat cu Wildlife Photographer of the Year de la Muzeul de Istorie Naturală, evenimentul din acest an va avea loc la Biblioteca Britanică vineri, 17 octombrie.

Doubilet este cap de afiș alături de Karine Aigner, a cărei muncă, conform organizatorilor, provoacă publicul „să vadă conservarea printr-o lentilă mai umană”. Aigner a câștigat Marele Titlu de Fotograf al Anului în Fauna Sălbatică (WPotY) în 2022, devenind doar a cincea femeie care reușește acest lucru în peste 40 de ani.

Simpozionul WildPhotos de anul trecut a avut loc la Acvariul din Bristol. Lista completă de vorbitori pentru Londra va fi anunțată în iunie și comun pe site-ul Wildscreen.

WildPhotos 2024 (Christian Tuckwell-Smith)

Producătoarea executivă a WildPhotos 2025 este Kathy Moran, actuala președintă a juriului WPotY și fostă national Geographic, revistădirector adjunct al lui fotografieEvenimentul este susținut de Concentrat pe natură, care lucrează pentru protejarea și conservarea faunei sălbatice amenințate și pe cale de dispariție și a locurilor sălbatice.

„WildPhotos este o reuniune unică a organizațiilor dedicate conservării” fotografie „o comunitate și o oportunitate de neegalat de a auzi poveștile din spatele imaginilor și impactul pe care îl au dincolo de ele”, spune Lucie Muir, CEO al Wildscreen.

Evenimentul are loc la câteva zile după anunțarea câștigătorilor celei de-a 61-a ediții a concursului WPotY, pe 14 octombrie, și deschiderea expoziției emblematice de la... Muzeul de Istorie Naturala pe 17 octombrie.

Un bilet complet la WildPhotos 2025 costă 150 de lire sterline, iar biletele cu reducere costă 70 de lire sterline. on-line intrarea costă 24 de lire sterline. Biletele sunt în vânzare aici, cu 50 de abonamente în ediție limitată, inclusiv un bilet gratuit la expoziția WPotY.

