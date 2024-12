Diving Lifou, un atol fosil

PIERRE CONSTANT face tot felul de conexiuni neașteptate atunci când călătorește pentru a se scufunda într-o zonă puțin cunoscută a Noii Caledonie

Era o plecare devreme de dimineață pe Betico 2, spre Insula Lifou. Înregistrarea a avut loc la ora 6 dimineața la terminalul de feriboturi din Noumea, principalul port al Noii Caledonie.

Maximul permis de bagaj era de 15 kg plus 6 kg de mână, așa că trebuia să vin cu o zi mai devreme pentru a-mi aduce bagajele în exces de 42 kg ca marfă – adică echipamentul foto subacvatic și de scufundări. Pentru un scafandru nu exista alta varianta!

Zborul vă limitează și la 15 kg. În funcție de condițiile mării, traversarea oceanului către Lifou, în Insulele Loyalty, durează șapte ore. Feribotul navighează prin Insulele Mare înainte de a acosta la Wé, pe coasta de est a Lifou, cu puțin înainte de ora 2.

A fost a doua oară când sunt în Noua Caledonie. La prima mea călătorie, în martie 2022, nu am avut timp să merg în Insulele Loialității.

M-a așteptat un francez înalt, zvelt și cu părul lung din Britania, Pascal din Wé Plongée, și ne-am transferat la casa lui de la țară, într-o Dacia Logan veche și cenușie. În acest ținut Kanak, majoritatea mașinilor par să fi suferit daune de un fel sau altul. Lifou urma să fie casa mea pentru mai bine de două săptămâni.

We marina

Topografia

Insulele Loyalty se întind pe 500 km de la nord-vest la sud-est. Ele sunt separate de continent de Marea Coralului, cu o lățime de 100 km și 2 km adâncime. Dinspre sud-est, insulele sunt Walpoles, Mare, toți cei 1,115 km pătrați din Lifou, Ouvea, Beautemps-Beaupré și reciful scufundat Astrolabe.

Insulele Loyalty sunt un arc vulcanic antic rezultat din subducția plăcii australiane sub Placa Pacificului. Atolii s-au format între Pliocen și Pleistocen prin subsidență repetitivă.

Acum 25 de milioane de ani, Lifou era o insulă vulcanică cu un recif marginal. În urmă cu cinci milioane de ani, în ciuda noilor erupții, vulcanul s-a erodat, iar în urmă cu 300,000 de ani nivelul mării era cu 120 m mai mare decât este acum, iar atolul avea o lagună interioară. Apoi oceanul s-a retras.

În timpul erei glaciare Riss-Würm, în urmă cu 15,000 de ani, nivelul mării era cu 100 de metri sub ceea ce este acum și s-au format peșteri și râuri subterane. Majoritatea peșterilor sunt astăzi inundate. Fabricat din calcar compact, reciful de barieră se află la 3 km în larg.

Băiat care sare în inima Lifou, plaja Peng

Centrul insulei este plat, vechea lagună umplută cu calcar cristalizat, nisip și conglomerate. În nord, platoul are 25 m înălțime, iar coroana recifului se ridică la 90 m. În sud, platoul are 40 m înălțime, iar coroana se ridică la 110 m.

Cele mai mari și mai vechi peșteri din Lifou – Hnanawei, Wanaham și Inegoj – s-au format acum 190-130,000 de ani. Nu există râuri de suprafață; totul curge sub pământ. Ploile abundente apar în sezonul februarie/martie, o parte din acea apă fiind stocată sub pământ.

Sub copaci de cocos, Peng Beach

În ceea ce privește istoria omenirii, austronesienii din Asia de sud-est au ajuns în Melanezia în anul 3000 î.Hr. Prima migrație a oamenilor din nordul Melanesiei (Insulele Amiralității) în Noua Caledonie datează din anul 1700 î.Hr. Ceramica Lapita găsită în Kone pe coasta de vest a Noii Caledonie a fost datată în anul 1400 î.Hr. Din secolul al XVI-lea până la începutul secolului al XIX-lea, au avut loc migrații tongane și samoane către Lifou, posibil și din Vanuatu.

Dacă căpitanul James Cook a „descoperit” într-adevăr Noua Caledonie la 4 septembrie 1774, abia la sfârșitul secolului al XVIII-lea două nave britanice au aterizat la Lifou. Insulele Loyalty au fost numite după una dintre aceste nave.

Vânătorii de balene vizitau deja din 1810, dar în 1829 navigatorul și exploratorul francez Dumont d'Urville a „redescoperit” Insulele Loyalty și a întocmit o hartă marină definitivă.

We Plongée

Cu sediul la portul de agrement Wé, aproape de locul unde se află Betico 2 docuri, Wé Plongée funcționează din 2018. Pascal a înființat centrul de scufundări într-un container care funcționează și ca o brutărie privată pentru că gătește pâine în fiecare zi!

Centrul de scufundări Wé Plongée este într-un container

Pascal din Wé Plongée

Un FFESSM francez, precum și un instructor PADI și SSI, Pascal conduce experiențe Discover Scuba Diving, dar și formare de scafandri la o varietate de niveluri. Ieșirile în Golful Chateaubriand se fac folosind un gonflabil, iar majoritatea locurilor de scufundări sunt la cel mult cinci minute distanță.

Scafandri la bord

Permisiunea de a se scufunda în orice zonă specifică trebuie acordată de autoritățile tribale-vamale. Activitățile din afara golfului sunt rezervate clanurilor tradiționale. Scafandrii calificați pot face două scufundări dimineața, în timp ce DSD și antrenamentul de scufundare au loc după-amiaza.

Province Good & Canyons

În prima zi, planul de scufundare a fost de a vizita provincia Good and Canyons. Reciful este masiv, tăiat cu numeroase canioane, canale de înot și tuneluri, cu pete de nisip alb în jurul său.

A fost mai degrabă o experiență atmosferică, deoarece viața peștilor era discretă – fără exemplare mari, fără școli, doar peștii-fluture obișnuiți, pești papagal, pești chirurg, pești-înger ocazional și școala ciudată de dorada cu dungi aurii (Gnathodentex aureolineatus).

Teanc de corali de frunze la Province Good

Colonii de pește-anemone cu înotătoare portocalie (Amphiprion chrysopterus) cu cozi albe erau obișnuite, la fel ca și peștii anemone a lui Clark (A clarkii). Pește de porc coada neagră (Bodianus loxonotus) au fost o vedere frecventă. Castravetele de mare ananas (Thelenota ananas) a fost văzută pe fundul nisipos, iar scoici uriașe (Tridacna squamosa) de asemenea.

Tulpini roz de burete, Provincia Bună

Coral de masă Acropora și alte specii de corali, Provincia Bine

Pește fluture Bluespot (Chaetodon plebeius) și pește fluture negru (C flavirostris)

Scoici gigant (Tridacna squamosa) la Canyons

Coral Staghorn și coral de masă la Canyons

Tombant de la Marina

În a doua zi, Pascal m-a dus pe unul dintre site-urile lui preferate, popular pentru antrenament. Tombant de la Marina este un mic drop-off cu o adâncime maximă de 13 m, cu nisip alb și bommie de corali împrăștiate.

Viața peștilor tindea să fie mai vizibilă, cu broaște țestoase verzi, rechini de recif cu vârf alb, napoleon, jack roșu, grup de corali (Cephalopolis miniata) și grupul de păun (C arguments), porcușac și bibilică puf.

Țestoasa verde la Tombant de la Marina

Am dat peste mai mulți pești anemone roșii și negri (Amphiprion melanopus), diavolul scorpion (Scorpaenopsis diabolus) cu aripioarele sale pectorale galbene și roșii, pește-fluture cu pete ovale (Speculum Chaetodon), pește papagal cu bară galbenă (Scarus schelgeli) și pește înger cu coajă de lămâie (Centropyge flavissimus) în galben cu un inel pentru ochi albastru.

„Zilele trecute, în timpul antrenamentului, am văzut o dată o rază manta și chiar un rechin-ciocan”, a susținut Pascal cu entuziasm.

Patates de Hnassé

Pește fluture lacrimă (Chaetodon unimaculatus) la Patates de Hnassé

Patates de Hnassé s-au dovedit a fi destul de plăcute – o colecție de bommie mari de coral, împrăștiate pe nisipuri, cu o pantă exterioară deschisă spre albastru.

Printre altele am văzut pești fluture lacrimă (Chaetodon unimaculatus), scorpion papuan (Scorpaenpsis papuensis), pește fluture chevron (C fascial) și Blue Dash Butterflyfish (C plebeius). Anghilă de grădină cu două puncte (Heteroconger hassi) ornamentat pe alocuri fundul nisipos.

Pește scorpion papuan (Scorpaenopsis papuensis) la Patates de Hnassé

În familia grupurilor, existau fagure (Epinephelus merra), vârful negru (E marginalis) cu roșu cu pete albe și coada lunii Variola louti.

O bucată largă de Alveopora Coralul s-a dovedit a merita privit cu polipii săi mici asemănătoare margaretelor și razele cu pete albastre și negre (Neotrygon kuhlii), peștișor clovn și wrasse cu maxilar (Epibulus insidiator) pus în aparențe.

Peștele-anemone Clark (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Grupul cu vârf negru (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Pește fluture Blue Dash (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Bouée Verte, situată între geamanduri roșii și verzi lângă intrarea în canal, este formată din patru bommie aliniate, cu o pantă adâncă la stânga până la 25 m și mai mult.

Au putut fi văzute atât țestoase verzi, cât și țestoase hawksbill, împreună cu murena gură albă (Gymnothorax meleagris), maro pal cu puncte albe, semicerc pește-înger (Pomacanthus semicirculatus) și ochi mari (Priacanthus hamrur) în purpuriu cu ochi negru. Steaua de mare egipteană (Gomophia egyptiaca) a atras de asemenea privirea.

Murene gura albă, (Gymnothorax meleagris), Bouée Verte

Steaua de mare egipteană (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

Spre peșteri

Într-o zi liberă de la scufundări, se recomandă turul nordului sau chiar întregul Lifou cu o mașină de închiriat. Drumul asfaltat m-a condus la Hnathalo, de unde traseul spre Tingeting s-a dovedit o provocare. Acest lucru se datorează faptului că o distracție pentru tinerețe este să distrugi panourile existente oriunde ar exista, necesitând întrebarea constantă a drumului.

Sculptură în lemn de-a lungul drumului

Am găsit până la urmă Peștera Diavolului, unde proprietarii în vârstă au cerut o taxă de intrare echivalentă cu aproximativ 14 lire sterline. Un traseu forestier de 10 minute ducea la baza unei stânci, coroana exterioară de calcar a atolului.

Peștera Diavolului, Tingeting

În interiorul peșterii canibale

Urcând în sus și în jos, am găsit o peșteră puternic fracturată, cu un acoperiș deschis. O grămadă de oase umane zăceau într-o cavitate din stânga, cu câteva cranii rânjind stoic pe un raft de stâncă deasupra. „Rămășițe ale vremurilor canibale și ritualuri macabre”, mi s-a spus.

Craniu de canibal

Numărul de peșteri din Lifou este impresionant, unele extinzându-se până la 8 km. După ce am citit despre prezența apei în unele dintre acestea, am ales să fac scufundări în Peștera Luengoni de pe coasta de sud-est. Permisiunea trebuie acordată de către proprietar.

Pascal Qazing, cu aspect atletic, un autoproclamat campion al independenței Kanak, a făcut tururi la peșteră și a acceptat să mă ia cu mine într-o dimineață. A aprins lumânări mici în interiorul peșterii și parțial în jurul lacului interior, unde vizitatorii se delectau cu o baie răcoroasă.

Intrarea în Peștera Luengoni

În Peștera Luengoni

Tanc pe spate, m-am scufundat în piscina limpede. Temperatura a fost de 21°C. Am urmat un tunel îngust cu niște stalactite și stalagmite în sus și în jos, nimic de lux, până am ajuns la haloclină la 10m adâncime.

Lentila mea cupola a devenit brusc ceață. Era doar condens de la apa sărată mai caldă, dar m-am întors, enervat, speriat că am inundat camera.

Pascal ieșind dintr-o trecere la Trone De Fer

Pascal trece printr-un sifon din recif la Trone De Fer

Peștera Luengoni

În căutarea Peșterii Inegoj, l-am găsit pe moșierul de 78 de ani stând la masa lui ascultând radioul. M-a îndrumat către un bărbat din oraș care gestiona zona, dar permisiunea mea de a vizita în câteva zile nu s-a materializat, deoarece singurul ghid posibil era altfel angajat în câmpurile de igname. A trebuit să renunț la acel tunel lung de 500 de metri care duce la un lac subteran.

Reciful Gorgones

Gorgoniene la Gorgones Reef

Peștele cu ochi galbeni (Canntherhies dumerilii) la Gorgones Reef

Pascal mi-a recomandat să iau legătura cu un centru de scufundări din Easo, pe coasta de nord-vest a lui Lifou, condus de Bastien, un tip chel cu aspect dur, dar prietenos. Lagoon Safaris funcționează din 2013, cu o barcă din fibră de sticlă de 7.5 m cu exterior de 175 CP care ar putea transporta opt scafandri la aproximativ 25 de locuri de scufundări la nord de Baie de Jinek.

Bastien, director de scufundări la Lagoon Safaris, Easo

Scufundările au contrastat cu cele din apele înguste ale Baiei de Chateaubriand, cu ape de cobalt, vizibilitate clară și mulți pești care mă întâmpină la Gorgones Reef. Deschis spre ocean și scăldat într-un curent regulat, care curge spre nord, situl a oferit o mulțime de gorgonie și corali moi și s-a dovedit a fi un recif sănătos și vibrant.

Două vârfuri s-au ridicat de la 30m+ pe nisip alb, iar temperatura apei a fost de 27°C. Jack roșu asociat cu jack barcheek (Carangoïdes plagiotaenia), remarcabile pentru chevronele pe părțile argintii și o liniuță neagră pe capacul branhiilor. Pește lutjanus (Lutjanus bohar) amestecat cu o școală mare de snapper negru (Macolor niger) aproape de suprafața dintre vârfuri.

Rechin cu vârf alb

Niște ton mare cu dinți de câine (Gymnosarda unicolor) au trecut prin adâncime, iar rechinii cu vârfuri albe au fost văzuți ocazional odihnindu-se pe fundul nisipos al mării. În partea de sus a vârfului, un wrasse cu maxilar (Epibulus insidiator) cu fazele sale galbene și maro mi-au atras atenția..

Jack roșu, recif Gorgones

Juvenile slingjaw wrasse (Epibulus insidiator), Gorgones Reef

Nor de snapper negru (Macolor niger)

La o aruncătură de băţ se afla Arcul, o arcadă gigantică decorată cu încântătoare gorgoane roşii şi aurii. În partea de sus a movilei, trei pompanos cu nas snub (Trachinotus blochii), argintiu cu aripioare galbene, s-au alăturat cu o școală de jack mai degrabă timid.

Grupa de camuflaj (Epinephelus polyphekadion) la Arh

Gorgonie în arcadă

Pește unicorn (Naso vlamingii) la Arh

Un pește-lilă cu ochi galbeni (Cantherhines dumerilii) s-a arătat curios. Un grup de păun și coral hoinăriu peste tot și un grup de camuflaj (Epinephelus polyphekadion) s-a ascuns sub o surplosă, privindu-mă placid.

Un rechin cenușiu de recif lung de 2 m a înotat pe îndelete la adâncime. Unicorni cu nas moale (Naso vlamingii) erau o încântare vizuală, filamente albastre curgând la capătul cozii.

Cap Martin

Cap Martin, mai la nord, a oferit vederea unui mare bommie de corali departe de zid. Locul era plin de gorgonie și corali moi. În timp ce exploram o bommie mai mică, protejată de curentul puternic, Bastien arătă înnebunit spre ceva în spatele meu.

M-am întors exact la timp să privesc cu uimire la un rechin-ciocan bej care desenează o curbă grațioasă peste spatele meu. A fost o surpriză atât de mare încât nici nu am avut timp de o fotografie!

Gorgonie și scafandri la Cap Martin

Corali moi (Dendronephthya sp) la Cap Martin

Tomoko

Barca Lagoon Safaris la debarcaderul Easo

La Tomoko, coasta este sculptată cu peșteri marine, una dintre ele vizuina homarului spinos (Panilurus penicillatus). Bastien m-a convins să mă alătur lui pentru o scufundare de noapte. — O șansă bună să-l întâlnesc pe nautilus, a spus el. Oferta era prea tentantă pentru a o refuza.

Languști pronghorn (Panulirus penicillatus) la Tomoko

Tunel cu gorgoane și scafandri la Tomoko

Plecând de la plaja din Easo după lăsarea întunericului, am înotat cu snorkel timp de aproximativ 10 minute înainte de a ne scufunda. În curând, am fost martor la un festival al vedetelor de coș (Astroboa nuda), complet desfășurat într-o poziție de hrănire. Bastien a găsit un vierme plat al lui Hancock negru (Pseudobiceros hancockanus), cu brâu portocaliu și alb.

Viermele plat al lui Hancock (Pseudobiceros hancockanus) în scufundări nocturne Easo

M-am mirat de o velutinidă roz Coriocella sp cu linii negre, ceva ce nu mai văzusem până acum și, bănuiesc, o specie nouă. Un crab cu pată portocaliu (Calappa lophos) așezat pe o stâncă și o murenă cu margine galbenă (Gymnothorax flavimarginatus) s-a afișat sub un coral staghorn.

Velutinid roz (Coriocella sp) la Easo

Crab cu pete portocalii (Calappa lophos) la Easo

Pentru a adăuga puțin condiment, un crait mare cu benzi (Laticauda saintgironsi) cutreierat în deschiderea platurilor nisipoase, fără să țină seama de prezența mea.

Krait de mare cu bandă (Laticauda saintgironsi) în scufundarea de noapte Easo

Murena de margine galbenă (Gymnothorax flavimarginatus) la Easo

Cauri de tigru (Cypraea tigris), Easo

Labirinturi

Pește fluture din Pacific cu dublă șa (Chaetodon ulietensis), Labyrinthe

Pește fluture negru (Chaetodon flavirostris), Labirint

Înainte de plecarea mea, Pascal a insistat să mă ducă în Labirint, unul dintre locurile alese de el. Era un adevărat labirint de canioane, canale de înot și tuneluri, prin care cineva se strecoară ca un șobolan. A fost șansa mea de a-l întâlni pe evazivul colț arlechin colorat (Choerodon fasciatus), roșu cu benzi albe și gri, ascunzându-se în întuneric.

Un drum în buclă duce în jurul nordului insulei la Hnathalo, aeroportul Wanaham, Jokin și Xepenehe. Un alt înconjoară partea de vest (Drehu), sud (Mu) și coasta de est (Traput).

Plaja și pinii din Noua Caledonie la Mu

Lifou oferă o mulțime de excursii posibile și drumeții ghidate către peșteri sau puncte de vedere pitorești, cum ar fi stâncile Jokin sau Marmites du Cap des Pins, unde bazine uriașe de maree se găsesc pe terasele de recif înalte. Este o invitație la o baie cu vedere.

Dacă vă plac plajele idilice, alegeți între Chateaubriand, Luengoni și Peng. Iar dincolo de un petic verde de pădure indigenă, plaja izolată Kiki este o bijuterie pentru iubitorii de natură, la baza unei stânci la sud de Xepenehe. La nord de Easo, Baie de Jinek oferă un traseu subacvatic interesant pentru snorkelleri, care pot înota independent acolo, mici geamanduri cu steaguri marcând drumul.

Pentru o experiență optimă de scufundări, recomand o săptămână pe Lifou, împărțită între Wé Plongée pe coasta de est, urmată de Lagoon Safaris pe coasta de nord-vest. Dacă timpul vă permite, puteți explora și alte insule ale loialității, cum ar fi Mare sau Ouvea.

Obuze Nautilus care fuseseră spălate pe plaja de la Mu

În ultima zi, o întâlnire de la 6 dimineața cu Haman m-a adus într-un loc ascuns din spatele aeroportului Wanaham. Intenționam să vizitez prost cunoscuta Peștera Fetra He. „Nu lucrez câmpurile de igname duminică, este ziua Domnului”, a spus Haman.

După cum cere obiceiul, am stat și am stat de vorbă o vreme în grădina lui, ca să-mi înțeleagă scopul. Ascuns în pădurea din spatele casei sale, a apărut micul pridvor al unei peșteri. A trebuit să ne ghemuim pentru a intra, zburând în jur, ciocnindu-mă la întâmplare în fața mea. — Aici este gardianul peșterii, șopti el, arătând spre dreapta.

Ochii mi-au căzut pe un craniu într-o nișă. Târându-ne în patru picioare cu farul meu, am pătruns în pasaje întunecate, strânse, murdare de guano de liliac. Niște oase umane zdrobite zăceau în jur. După 100 m de progresie murdară, mâinile și genunchii îmi erau negri ca funingine.

S-a deschis o cameră spațioasă, cu stalagmite și stalactite întunecate. Spre nedumerirea mea, pereții erau acoperiți cu șabloane de mână în negru, uneori roșu. „Arheologii au venit aici acum peste 30 de ani și le-au datat. Au 3,000 de ani și aparțin poporului Lapita”, mi s-a spus.

În coridorul întunecat al peșterii Fetra He

Haman cu fața la peretele mâinilor stencil la Fetra He

Amprente de mâini de acum mii de ani

Acești navigatori timpurii din sud-estul Asiei au lăsat urme ale migrației lor cu ceramicii renumite în tot Pacificul. Strămoșii lui Lifou veniseră din nordul Melanesiei, din Insulele Amiralității din Papua Noua Guinee, unde locuiam eu cândva.

Totul a căzut la loc. Intuiția mea era că eram de câțiva ani pe urmele oamenilor Lapita. De parcă, într-o viață anterioară, aș fi fost unul dintre ei.

Dincolo de ecranul certitudinilor, mintea lucrează în moduri misterioase...