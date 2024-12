Corali care se depun pe Marea Barieră de Corali

Reproducerea coralilor: Toate mâinile pe punte pentru baby boom-ul Marii Bariere de Corali

Operatorii de turism și industria locală de recif au lucrat noaptea în timpul celui mai remarcabil eveniment de reproducere de pe planetă, învățând tehnici de ultimă oră de restaurare a coralilor pentru a ajuta la creșterea numărului de corali sănătoși.

Evenimentul anual de reproducere a coralilor, declanșat de luna plină din noiembrie, vede magnificii corali din Marea Barieră de Corali iau viață într-o „furtună” subacvatică prin eliberarea de trilioane de ouă și spermatozoizi în apă într-un fenomen de reproducere în masă, pe care Sir David Attenborough îl descrie. drept „unul dintre cele mai mari spectacole naturale”.

Acest eveniment este, de asemenea, cea mai importantă zi a anului pentru oamenii de știință din corali, deoarece explorează metode inovatoare de a extinde restaurarea recifului pentru a proteja această icoană naturală de impactul crescând al schimbărilor climatice.

Pentru a crește numărul de bebeluși de corali produși în urma depunerii din acest an, o echipă de la Institutul Australian de Științe Marine (AIMS) instruiește pentru prima dată industriile marine din Cairns și Port Douglas - inclusiv turismul - cu privire la modul de utilizare a inovatoarelor însămânțare a larvelor de corali. tehnică cunoscută sub numele de Coral IVF. Această misiune peste noapte de a captura milioane de ouă de corali și spermatozoizi în bazine de larve plutitoare special concepute, amenajate în două locații diferite din regiune, își propune să susțină procesul de regenerare naturală a recifului.

Bunurile delicate de icre vor rămâne în bazinele de pepinieră până la o săptămână, pe măsură ce se dezvoltă în bebeluși de corali. Odată gata, vor fi plasate pe recife care includ locații care au fost afectate de evenimentele recente de albire, unde pot crește în corali tineri sănătoși și pot ajuta la aducerea unei noi vieți Marii Bariere de Corali.

Oamenii de știință estimează că Coral IVF crește de 100 de ori ratele de fertilizare a coralilor de succes - crescând șansele de la unul la un milion în medii naturale la unul la 10,000 prin această tehnică inovatoare.

Directorul general al Fundației Great Barrier Reef, Anna Marsden, a declarat: „Vara trecută, Marea noastră Barieră de Corali a experimentat un alt eveniment devastator de albire, subliniind din nou faptul că recifele de corali se află în prima linie a schimbărilor climatice. Este esențial să dezvoltăm un set de instrumente de soluții care să ne ajute să restabilim ceea ce s-a pierdut și să protejăm ceea ce rămâne de impactul schimbărilor climatice.

„Această colaborare între oameni de știință și operatori de turism, cunoscută sub numele de Boats4Corals, a fost pilotată cu succes în Whitsundays prin Inițiativa noastră Reef Islands și trece printr-una dintre cele mai mari blocaje în restaurarea recifului – la scară. Pe baza acestui succes, cu sprijinul Qantas, luăm aceeași abordare și în alte zone ale recifului. Prin împuternicirea operatorilor de turism și localnicilor dornici să adauge această tehnică la setul lor actual de instrumente de conservare, sperăm să extindem o mișcare locală de restaurare a recifului care se bazează pe știință și este scalabilă.

„Combinând conducerea industriei turistice și maritime, a navelor, expertiza locală și puterea oamenilor, ne propunem să obținem restaurarea recifului la o scară mult mai mare decât ar putea realiza cercetătorii singuri. Acesta este cu adevărat un parteneriat puternic.”

Date noi de săptămâna aceasta din sondajele AIMS Great Barrier Reef din nord arată că evenimentul de albire în masă a coralilor din 2024 a provocat cel mai mare declin anual al acoperirii de corali duri din zona Insulei Lizard, de când au început studiile în urmă cu 39 de ani. Rezultatele inițiale de monitorizare din sondajele în apă între Insula Lizard și Cairns arată că mai mult de o treime din coralii duri au fost pierduți din cauza albirii. Oamenii de știință continuă să cerceteze zonele din Marea Barieră de Corali și o evaluare completă va fi publicată în 2025.

Dr. Mark Gibbs, inginer principal de sisteme și director de program AIMS, a spus: „Este grozav să te antrenezi cu noi industrii locale pe apă aseară și să schimbi informații despre recifele din regiunea Cairns și Port Douglas.

„Am avut activități de reproducere foarte reușite, iar bazinele sunt acum pline de larve de corali în curs de dezvoltare. În ciuda pierderilor pe care recifurile din această regiune le-au suferit din vară, suntem încurajați de nivelul de depunere a icrelor pe care l-am văzut în această zonă.

„Abordările pe care le folosim au fost dezvoltate prin programul colaborativ de restaurare și adaptare a recifului. În timp ce acestea continuă să fie rafinate, echipa noastră folosește puterea localnicilor, a navei și a abilităților, punându-le în pas pentru a se asigura că pot fi transpuse din cercetare în realitate.

„Am lucrat cu aceste echipe locale în ultimele săptămâni și fiecare dintre diferitele industrii aduce propriile forțe și capacități unice pe care le valorificăm împreună.

„Deși colectarea icrelor s-ar putea termina, continuăm să instruim operatorii locali pentru a monitoriza coralii în curs de dezvoltare și a-i distribui pe recifele locale atunci când sunt gata. Așa că urmează o mulțime de pregătire și colaborare în următoarele săptămâni.”

Marea Barieră de Corali este cea mai mare și mai valoroasă icoană naturală din Australia Cercetările lui Deloittearătând că Marea Barieră de Corali contribuie cu 6.4 miliarde de dolari la economia australiană, susținând peste 64,000 de locuri de muncă, majoritatea fiind din activități turistice.

Managerul de mediu și conformitate al Quicksilver Group, Phil Coulthard, a declarat: „Programele de administrare a șantierului pentru a avea grijă de siturile noastre locale de recif au fost un obiectiv central pentru Quicksilver Group din punct de vedere istoric, dar pentru a crește rezistența la stresurile viitoare ale mediului, trebuie să existe acțiuni de cooperare în cadrul industria turismului marin și prin parteneriate cu alte industrii, guvern, proprietari tradiționali și, desigur, comunitatea noastră științifică.

„Proiecte ca acesta sunt exemplul perfect. Ultimele săptămâni au fost o oportunitate incredibilă pentru echipa noastră de a lucra alături de alți operatori din industrie și de Institutul Australian de Științe Marine pentru a afla mai multe despre tehnicile de intervenție a coralilor care sperăm că nu numai că vor beneficia recifele la nivel local, ci vor deveni și o platformă pentru proiecte de extindere. atât aici, pe GBR, cât și pentru recife din întreaga lume.”

„Dar punctul culminant a fost, desigur, șansa de a asista din nou la cel mai mare eveniment de reproducere sincronizată din lume, la Agincourt Reef, lângă Port Douglas. Amploarea evenimentului a fost uluitoare și este o dovadă a rezistenței și frumuseții Marii noastre Bariere de Corali. Să asistăm la miliarde de animale individuale reușind să elibereze ouă și spermă în același timp mirositoare, nu este doar un miracol al naturii, ci întărește și echilibrul delicat al ecosistemelor noastre marine și dependența lor de predictibilitatea mediului.”

Dr. Eric Fisher, manager de biologie GBR, a spus: „Construirea de parteneriate între industria privată, cercetători și proprietarii tradiționali este esențială pentru a sprijini reziliența recifului de corali natural și pentru a asigura viitorul Marii Bariere de Corali. GBR Biology se angajează să susțină programul Coral IVF. Se potrivește perfect cu programele noastre existente de recuperare a recifului asistată de la fața locului, cum ar fi controlul prădătorilor de corali, amestecarea apei și stabilizarea molozului de corali.”

Acest studiu este finanțat de Reef Trust al Guvernului Australian și de Institutul Australian de Științe Marine, cu sprijinul Qantas prin parteneriatul său de 10 ani de 10 milioane de dolari cu Fundația Great Barrier Reef.

Fiona Messent, Chief Sustainability Officer interimar Qantas, a declarat: „Conectarea clienților, din apropiere și de departe, la peisajele noastre naturale incredibile este în centrul a ceea ce facem. Suntem mândri să sprijinim extinderea colaborării Boats4Coral prin parteneriatul nostru cu Fundația Great Barrier Reef, astfel încât operatorii din turism și oamenii de știință să poată lucra împreună cu scopul de a extinde restaurarea recifului și de a ajuta la protejarea simbolului natural al Australiei.”

Proiectul folosește inovații dezvoltate prin Programul de adaptare și restaurare a recifului care este finanțat de parteneriatul dintre Reef Trust al guvernului australian și Fundația Great Barrier Reef și este susținut și de Qantas.

Directorul executiv al Programului de Restaurare și Adaptare a Recifelor, Dr. Cedric Robillot, a declarat: „Viteza cu care impactul schimbărilor climatice se desfășoară asupra recifurilor de corali din întreaga lume este alarmantă. Acest schimb de cunoștințe și colaborare în regiunea Cairns și Port Douglas reprezintă un pas esențial pentru a traduce inovațiile științifice inițiate de Programul de adaptare și restaurare a recifului într-un set de instrumente de soluții la sol.

„Acest lucru se va realiza printr-o desfășurare pilot pe mai mulți ani și la scară mai mare, pentru a stabili o viitoare industrie de restaurare și adaptare a recifului, care ar putea vedea comunități de recif, industrii, proprietari și manageri tradiționali să desfășoare milioane de corali cu o toleranță mai mare la căldură pe recif la fiecare an."

Despre Fundația Marea Barieră de Corali

Fundația Marea Barieră de Corali creează un viitor pentru recifele de corali din lume prin refacerea recifelor și a habitatelor de coastă și ajutându-le să se adapteze la impactul schimbărilor climatice. Am construit o organizație de colaborare pentru a strânge fonduri, a investi în idei inovatoare și a proiecta programe de conservare scalabile și reale, care oferă progrese în restaurarea marinei și terestre. Mergând în pas cu oamenii Primelor Națiuni și cu comunitățile din prima linie, Fundația urmărește și implementează soluții în întreaga lume.

De ce contează reproducerea coralilor?

Nimeni nu o explică mai bine decât Sir David Attenborough:

Niciunul dintre locuitorii recifului nu ar fi aici fără un eveniment cu adevărat extraordinar. Are loc doar o dată pe an și este unul dintre cele mai grozave dintre toate spectacolele naturale. Abia în anii 1980 oamenii de știință l-au descoperit, aici, pe Marea Barieră de Corali. În câteva nopți ale anului, când condițiile sunt potrivite, pe toată lungimea Recifului, coralii din multe specii diferite erup brusc. Este marele eveniment de depunere a icrelor și este una dintre minunile lumii naturale. Este singurul moment al anului în care coralii înșiși nu cresc doar prin ramificare, ci se reproduc sexual și este vital pentru supraviețuirea Recifului.

Ce este depunerea coralilor?

Depunerea icrelor coralilor este momentul în care începe o nouă viață pe recif. Are loc o dată pe an într-un fenomen natural fascinant care a fost descris ca o furtună de zăpadă subacvatică. La sfârșitul primăverii, coralii de pe Marea Barieră de Corali eliberează ouă și spermatozoizi care ies ca niște bile care plutesc la suprafața oceanului cu mișcare lentă. Depunerea are loc numai noaptea, când peștii de recif care mănâncă plancton dorm, ceea ce reduce riscul ca ouăle să fie consumate.

Creează o pată roz-maro pe suprafață, unde icrele vor întâlni un ou compatibil și vor produce o larve care durează aproximativ zece zile pentru a se maturiza complet într-un polip de coral. Multe dintre aceste mănunchiuri minuscule vor deveni corali tineri, oferind speranță pentru viitorul Marii noastre Bariere de Corali.

Depunerea icrelor de corali nu a fost descoperită până în 1982 la Magnetic Island. Recifele de coastă tind să depună icre cu o lună înainte de reciful exterior, unde depunerea este mai spectaculoasă. În general, apare pe recifele exterioare din Cairns și Port Douglas, la două până la șase nopți după luna plină din noiembrie, când temperaturile apei sunt de 27-28C.

Credit foto: Fundația Great Barrier Reef