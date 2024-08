Importanța de a avea un prieten de scufundări

Cum vă direcționați furtunul pentru costum uscat? #askmarkanything



@denisb8426

#askmark Bună Mark, recent am făcut primele scufundări într-un costum uscat. La țărm am avut câteva discuții despre rutarea furtunului pentru costumul uscat. Prietenii mei mai experimentați mi-au spus să-l pun peste ham... deci doar de la 1. etapă... sub braț... până la costum uscat. Am văzut multe filmulețe în care oamenii o pun SUB ham... Ai motive să faci una sau alta? Salutari din Germania. Gut Luft! Denis



#scuba #scubadiving #scubadiver

