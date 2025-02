Critters Galore la Muck Diving Hotspot Dauin

Muck Diving este o industrie majoră în Dauin, care prezintă mai multe rezerve marine și se mândrește cu o serie de locuri de scufundări uimitoare pline de creaturi.

Chris Hiem (CEO Sea Explorer's Filipine) a înființat prima stațiune de scufundări în Dauin în 1986 și a început să promoveze diverșii locuitori marini de pe coasta.

Very soon after macro fotografie enthusiasts and lovers of rare species, such as frogfish, flamboyant cuttle fish, Nudibranchs, seahorses plus many more, came from all over the world to discover these exotic critters and take award winning macro images. DAUIN is now famous for its diversity boasting 29 out of the worlds 33 frog fish species.

Critters Galore la Muck Diving Hotspot Dauin 5

Există mai mult de 20 de locuri de scufundări de-a lungul țărmurilor vulcanice negre ale Dauin. Toate foarte aproape de AivyMaes Divers Resort.

Începând de la nord la sud, aș putea descrie toate locurile minunate de scufundări precum Mainit, San Miguel – nord și sud, Talisay, Sahara Point, Bonets Corner, Dauin Sanctuary – nord și sud, Ginama Point, Bahura și Pyramids, dar cel care merită o mențiune specială este Masaplod – nord și sud.

Acest loc special de scufundări oferă una dintre cele mai diverse gamă de creaturi. Există atât de multe specii de văzut, inclusiv căluți de mare, mai multe tipuri de pești-broșcă (unul dintre preferatii mei), caracatițe minune, mimic și inel albastru; pe scurt este un loc extraordinar.

Un alt dintre cele mai spectaculoase locuri de scufundare din zonă este reciful AviyMaes Divers Resort House, care se află direct în fața stațiunii și poate fi făcut ca o scufundare la mal foarte convenabilă. Scufundarea Dauin Nth Reef/Car Wrecks este locul în care planeta Pământ 2, episodul 2, special pește broasca a fost filmat cu cei doi pești broască mari Commerson aproape unul de celălalt.

Critters Galore la Muck Diving Hotspot Dauin 6

Insula Apo

Cu toate acestea, Dauin nu se referă doar la scufundări noroi. Insula Apo este la doar 30 de minute cu barca de coasta Dauin. Insula a fost desemnată zonă marină protejată (AMP) din 1982. Acest lucru se datorează eforturilor savantului maritim Dr. Angel Alcala.

El a crescut în regiune și i-a convins pe localnicii oarecum sceptici că înființarea unei arii protejate ar aduce beneficii pescăriilor din jur, în esență stabilind prima zonă marină protejată din Filipine. Dauin a urmat curând, ca și multe alte destinații din Visayas, creând ceea ce este astăzi un paradis macro de clasă mondială și o destinație de scufundări cu unghi larg.

Critters Galore la Muck Diving Hotspot Dauin 7

Pentru cei care iubesc recifele maiestuoase și colorate, pline de corali moi locuiți de țestoase marine și pelagici de diferite specii, atunci insula Apo, la aproximativ 12 km de Dauin este locul potrivit. Acesta este un loc de scufundări emblematic și unul dintre cele mai faimoase din Filipine, adesea cotat în topul scufundărilor din lume.

Recifele sănătoase din jurul insulei Apo se mândresc cu peste 400 de specii de corali documentate - adică 65% din coralii lumii găsiți într-un singur loc! Această insulă are mai multe locuri de scufundări care se desfășoară în funcție de curenții zilei, cum ar fi faimosul Rock Point – est și vest, Mamsa Point, Cogon Baluarte, Chapel Point, Coconut Point, Cars and Tires Point, printre altele.

AivyMaes Divers Resort organizează o excursie de o zi, care are loc pe o barcă locală tradițională, cu scaune confortabile și o baie la bord. Te vei bucura de 3 scufundări pe insulă. Include micul dejun, prânzul și băuturile, iar veți reveni în stațiune pe la ora 4, încheind astfel o zi perfectă cu o amintire plină de imagini subacvatice.

Pe lângă Insula Apo, centrul de scufundări organizează și scufundări de noapte și Blackwater la cerere.

Critters Galore la Muck Diving Hotspot Dauin 8

Topside Adventures

Dar nu totul este despre scufundări aici. De asemenea, puteți vizita vechea Biserică, piața, cascadele din Casaroro, faceți drumeții montane, vizitați plajele sale cu nisip negru și plajele sale cu nisip alb din zona de sud a orașului Dauin la Zamboanguita și Siaton, pe lângă cele din Apo unde puteți face snorkeling în toate locurile diferite.

Plimbarea prin Dauin este foarte interesantă și vă puteți bucura de bucătăriile excelente la restaurante și baruri precum Lokal Resto, Anahaw, Soga și Frontemare, plus pizzeria italiană rafinată situată chiar pe plaja Dauin. Dacă aveți timp, vă recomand și o vizită la Dumaguete pentru a-i vedea malul apei și piața unde pot fi degustate fructe de mare delicioase prinse în zonă.

Pe scurt, recomand cu căldură această destinație de scufundări ușor accesibilă. Dacă doriți atmosfera casual în stil „please yourself”, vă sugerez să rămâneți la AivyMaes Divers Resort Cu unități de cazare care variază de la baie privată Deluxe Ac, Native Style Beach Huts sau Dorm Style Native Hut, există ceva pentru întreaga familie, cuplul care călătorește sau călătorul solo, care nu vă va rupe bugetul. Pentru o experiență personală personalizată, de la primire, până la adio, trimiteți-ne un e-mail la adresa aivymaesdivers@gmail.com .