Dauin & Zamboangita, Negros Oriental, Capitala peștelui broască Antennarius din Filipine!

Semnale specii Antennarius!

Ademenirea momerii sale. Această creatură captivantă, favorită din toate timpurile printre scafandri, depășește fața sa de poker și căscatul caracteristic.

Bine cunoscut pasionaților de fotografie subacvatică și scafandrilor experimentați, acesta este un pește care pare fictiv pentru majoritatea și o descoperire de fantezie pentru restul.

Peștele-broască se deplasează pe recif folosind propulsie asemănătoare unui jet prin deschiderile amplasate sub aripioarele sale pectorale. Dacă nu se pune în jur ca un balon incomod, poate merge și la plimbare folosind aripioarele pectorale și pelvine.

Antennarius Frogfish Capitala Filipinelor 2

Credit foto: Analynne Sison ( Spotter Trainer & CEO Silver Reef Dive Resort).

Dauin și Zamboangita, în Negros Oriental, au o mare varietate de specii de pești broască care locuiesc pe coasta lor și pe insula Apo adiacentă. Au existat 12 specii de pești broască, foarte căutate de scafandri, documentate chiar aici, în apele noastre, cu cel puțin 13 specii distribuite în Visayas, zona centrală a Filipinelor.

Recent, CEO Silver Reef Dive Resort și Spotter Trainer, cu Daniel Geary, un biolog marin cunoscut sub numele de „Dr. Frogfish” care a studiat peștii broaște timp de 10 ani, a documentat un pește broască Hispid/Shaggy în Zamboanguita, orașul vecin Dauin, cunoscut drept capitala scufundărilor a insulei Negros, Filipine. După multe cercetări, se crede că există șanse mari ca aceasta să fie prima observare documentată a acestei specii în provincia Negros Oriental.

Mai multe ghiduri de scufundări confirmă o posibilă observare în 2010, dar nu există fotografii care să o susțină. Aproape toate fotografiile online, cu locații incluse, sunt din Indonezia și niciuna (identificată corect) nu a fost găsită din Filipine, așa că aceasta ar putea fi prima, dacă nu chiar una dintre primele, observări documentate ale acestei specii în țară. Aceasta a fost într-adevăr o descoperire epică a lui Randall Gunn, un scafandru tehnologic care s-a mutat la Dauin, al cărui recif de casă găzduiește perechea acestor pești broașă galben strălucitor, asemănător mango. Unul dintre artiștii noștri locali, Alma Zosan, va trebui să își modifice posterul Frogfishes of the Visayas pentru a include această a 13-a specie.

Sezonul peștilor broaște din Dauin și Zamboanguita Negros Oriental începe de obicei în jurul lunii februarie și durează până în jurul lunii august, dar natura își trasează propriul curs, așa că aceasta este doar o medie. Unii apar puțin mai devreme, în timp ce alții apar târziu și stau mai mult timp, ceea ce înseamnă că există câțiva care rămân în jur pentru a fi găsite de cei care știu unde se ascund sau care participă la cursurile de specialitate programate ale Dr. Frogfish.

Am fost vizitat recent de Daniel Geary, „Dr. Frogfish”, care s-au scufundat cu noi pentru a fotografia acești pești broască hispid/Shaggy și au putut să vorbească despre peștele broască, în special despre descoperirile lui preferate și ce comportamente sunt cele mai memorabile pentru el.

„Am câteva descoperiri extrem de memorabile când vine vorba de Frogfish. Cea mai bună descoperire a mea din toate timpurile, care probabil nu va fi depășită, a fost în 2016. Am călătorit la Ambon, Indonezia, spunând că au fost observate verificate de Pește broască psihedelic. Am avut norocul să văd doi dintre ei la a doua mea scufundare.

O altă descoperire incredibilă a fost în Malapascua, Filipine, în 2022. Ghidul meu local preferat de acolo m-a dus într-una dintre zonele sale secrete cu doi ghizi suplimentari și am găsit un pește broască cu gura de marmură... cu ouă! Ouăle încă în curs de dezvoltare erau aproape complet formate, replici perfecte ale versiunilor lor adulte.

Una dintre descoperirile mele preferate din toate timpurile, cu toată sinceritatea, a fost această pereche de Hispid/Shaggy Frogfish. Am locuit în Dauin aproape 10 ani și nu am văzut niciodată unul. Acești doi pești broască tocmai s-au întâmplat să fie găsiți în timp ce am fost în vizită timp de două săptămâni, momentul perfect.

Am văzut o mulțime de comportamente de pește broască, dar câteva ies în evidență. Nu am văzut niciodată canibalism de pește broască, deși am văzut încercat. Comportamentul meu favorit pe care l-am văzut a fost împerecherea a două pești broască clovn/vârculos. Am putut să-i văd flirtând, înotând, împerechendu-se și am văzut pluta cu ouă plutind. Câteva secunde mai târziu, un al doilea pește broască mascul a venit alergând peste stânci, din păcate prea târziu pentru petrecere.

Întotdeauna îmi place să văd peștii broască masculi încercând să flirteze cu o femelă. Masculii iubesc să-și ridice toate aripioarele și să-și scuture corpul peste tot, un fel ciudat de dans al peștelui-broșcă. Nu sunt sigur de ce o fac, dar este destul de amuzant de urmărit.

Pradarea peștilor broaște este o vedere rară, dar și o răsfăț. Am văzut peștii broaște mâncând o varietate de pradă, de la viespe până la dragoneți până la cardinalfish. Predarea mea preferată la care am fost martor a fost în timpul unei filmări pentru Planet Earth de la BBC, filmată în Dauin, unde am asistat la un pește-broșcă clovn/Warty înghițind un mic pește-leu, spini și tot.

Silver Reef Dive Resort

Recif de argint oferă servicii de fotograf cu valet oferite de specialiști Spotters care cunosc echipamentul camerei și utilizarea acestuia înainte și în timpul scufundărilor. Scopul este să ieșim la suprafață împreună, folosind uneori scutere subacvatice ca un serviciu de taxi „doar apucați” pentru fotografi care se confruntă cu curenții și alte provocări.

AivyMaes Dive Resort

AivyMaes Dive Resort este situat în mod unic în inima plajei din Dauin, cu acces absolut pe jos în scufundări la cele mai bune trei locuri de scufundări din Dauin, clasate în mod constant în primele zece locuri de scufundări muck din lume. Observatorii noștri pregătiți profesional vă vor ajuta să găsiți fotografia perfectă macro sau cu unghi larg. Cu Insula Apo la doar 35 de minute de mers cu barca, oferim o experiență de scufundări de clasă mondială.

Exploratori marini

Înființată în 1989, Exploratori marini este un centru de scufundări pionier în Visayas. Oferim scufundări de clasă mondială cu sepie extravagante, caracatiță imitativă, pește scorpion Ambon și evazivii rechini-aror din Malapascua. Explorați Dauin și Sipalay pentru o viață marină mai incredibilă. Veteranii noștri Divemasters filipinezi asigură scufundări memorabile. Descoperiți Filipine - Scufundați cu un zâmbet.

Azure Dive Resort

Azure Dive Resort's viziunea este de a oferi servicii de clasă mondială și, în cele din urmă, de a atinge excelența în industria scufundărilor. Azure este chintesența spiritului filipinez – cald ca apele albastre primitoare ale plajei sale private; graţios ca frunzele de palmier care se îndoaie în briză. Stațiunea este un testament viu al dăruirii față de Dauin ca destinație care ar îndeplini scufundările Dream.